Probabile formazione Torino / Ivan Juric deve fare i conti con le tante assenze per infortunio in tutti i reparti

Tutto pronto o quasi per Torino-Empoli, match che chiuderà assieme a Lazio-Udinese la quindicesima giornata di Serie A. I granata vogliono riscattarsi dopo la sconfitta contro la Roma e proveranno a farlo contro i toscani, che hanno batutto la Fiorentina e cercheranno invece di replicare. Non sarà una sfida facile per Juric, che dovrà fare i conti con numerose assenze aggiuntesi a quelle già presenti: oltre a Rodriguez, Ansaldi, Mandragora, Verdi e Edera, si sono aggiunti alla lista Belotti e Djidji. Hanno invece recuperato Singo e Buongiorno, che erano usciti malconci dalla partita dell’Olimpico ma che negli ultimi giorni si sono regolarmente allenati con i propri compagni di squadra. Se il modulo resta quindi lo stesso, il 3-4-2-1, ci sarà invece del turnover forzato.

La probabile formazione del Torino contro l’Empoli

Confermato ovviamente Vanja Milinkovic-Savic tra i pali della porta granata, cambia invece la linea a tre che si disporrà di fronte a lui. Al posto dell’indisponibile Djidji, torna titolare Zima nel ruolo di centrale di destra: il difensore ceco è infatti in vantaggio nel ballottaggio con Izzo. Al fianco del numero 6 sono invece confermati Bremer al centro e Buongiorno che dovrebbe recuperare sul centrosinistra. A centrocampo invece, Vojvoda mantiene saldo il suo posto in fascia, mentre dall’altra parte torna Aina al posto di Singo. In mezzo confermati invece Lukic e Pobega. Anche davanti c’è qualche modifica. Linetty dovrebbe far rifiatare, almeno inizialmente, Praet, anche se il belga lo si vedrà comunque in campo nel corso del secondo tempo. Confermato invece Brekalo mentre Sanabria sarà chiamato a sostituire l’infortunato Belotti.

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Aina, Pobega, Lukic, Vojvoda; Linetty, Brekalo; Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, Izzo, Singo, Baselli, Kone, Rincon, Praet, Pjaca, Zaza, Warming. All. Juric.

Indisponibili: Rodriguez, Ansaldi, Mandragora, Verdi, Edera, Belotti, Djidji.