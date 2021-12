Probabile formazione Empoli / Dubbio sulla trequarti con Bajrami e Henderson che si contendono una maglia da titolare

Tour de force per i club di Serie A, che stanno affrontando il turno infrasettimanale a pochi giorni dall’ultimo. Torino-Empoli, in programma per questa sera alle ore 18.30, sarà tra le ultime. I granata, reduci dalla sconfitta con la Roma, vogliono festeggiare il compleanno del club nel migliore dei modi. Tanti gli assenti per Juric, che sarà costretto ad alcune scelte obbligate. Diversa è invece la situazione in casa Empoli: Andreazzoli può infatti contare su tutti i suoi pezzi pregiati per provare a dare continuità a quanto fatto contro la Fiorentina. Di seguito, le sue scelte.

La probabile formazione dell’Empoli

Il modulo scelto da Andreazzoli per la partita contro il Torino è il 4-3-1-2 con il solito Vicario confermato tra i pali. Per quanto riguarda la linea difensiva, è certo di una maglia da titolare nel ruolo di terzino desto Stojanovic mentre sulla corsia opposto Marchizza e Parisi si contendono l’altra maglia, con il primo favorito sul secondo. In mezzo spazio alla coppia formata da Romagnoli e Viti, anche se pure Tonelli può sperare di partire dall’inizio. I tre di centrocampo dovrebbero essere Hass, Ricci e Bandinelli, con Zurkowski non al meglio fuori dalla formazione titolare. Henderson e Bajrami si contendono invece il posto da trequartista alle spalle della coppia formata da Cutrone e Pinamonti.

Probabile formazione Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. A disp. Ujkani, Fiamozzi, Ismajli, Luperto, Parisi, Tonelli, Henderson, Stulac, Zurkowski, Di Francesco, La Mantia, Mancuso. All. Andreazzoli.

Squalificati: nessuno

Indisponibili. Furlan