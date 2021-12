I convocati per Torino-Empoli: sono 22 i calciatori chiamati da Ivan Juric che deve fare i conti con ben sette assenze per infortunio

Nel turno settimanale valido per la quindicesima giornata di Serie A, Torino-Empoli sarà la penultima sfida in programma. I granata, reduci dalla sconfitta contro la Roma, sono a caccia di punti e proveranno a strapparli all’Empoli, che sabato ha battuto la Fiorentina. Juric dovrà fare a meno di diversi giocatori. Alla già lunga lista composta da Ansaldi, Verdi, Rodriguez, Edera e Mandragora, si aggiungono Belotti e Djidji. Per Andreazzoli c’è invece solo Zurkowski da valutare. Di seguito, le scelte dei due tecnici per il match al Grande Torino.

Convocati Torino-Empoli: le scelte di Juric

Sono 22 i calciatori convocati da Ivan Juric per la partita contro l’Empoli, tra questi ci sono sia Buongiorno che Singo, che hanno recuperato dai rispettivi infortuni. In totale per gli assenti per infortunio sono sette.

Portieri: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic

Difensori: Aina, Bremer, Buongiorno, Izzo, Singo, Vojvoda, Zima

Centrocampisti: Baselli, Kone, Linetty, Lukic, Pobega, Praet, Rincon

Attaccanti: Brekalo, Pjaca, Sanabria. Warming, Zaza

Convocati Torino-Empoli: le scelte di Andreazzoli

In attesa di comunicazione.