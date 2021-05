Il portiere granata sfodera una prestazione delle sue, la difesa regge nonostante gli assalti della Lazio: le pagelle

SIRIGU 7.5: aveva risposto presente all’8′, sulla conclusione di Muriqi colto in fuorigioco. Ben piazzato sul tentativo di Luis Alberto in apertura di secondo tempo, quando va ad alzare il pallone sopra la traversa. Decisivo su Lulic col piede, al 21′, e anche al 36′ quando interviene sulla conclusione di Escalante.

IZZO 7: decisivo al 38′ del primo tempo, quando sventa una possibile azione pericolosa allontanando un pallone a due passi dal secondo palo. Un combattente, dal primo al novantesimo: sprazzi di quello che abbiamo conosciuto nelle stagioni migliori

NKOULOU 7: mura col corpo una conclusione di Muriqi, sua la spinta (minima) a Immobile che porta Fabbri a concedere il calcio di rigore, per fortuna sbagliato dall’ex attaccante granata. Si spende fino all’ultimo minuto

BREMER 6: per fortuna del Toro Fabbri non concede quel rigore (decisamente più netto del primo) al 96′ dopo un contatto del difensore con Muriqi. Dei tre difensori è quello più in difficoltà