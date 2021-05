La probabile formazione del Torino per il recupero contro la Lazio: Nicola con il 3-5-2 e tanti titolari, davanti Zaza favorito

Secondo Davide Nicola, il Torino merita la salvezza. Per conquistarla, però, dovrà almeno pareggiare nel recupero di Serie A contro la Lazio: altrimenti la sfida dell’ultima giornata – avversario il Benevento – diventerà uno scontro all’ultimo sangue. Troppo pericoloso. Il tecnico non vuole ripetere l’errore commesso una settimana fa contro il Milan, quando si affidò a diverse seconde linee ricavandone uno 0-7 pesante per classifica e morale. Non ci sarà un ampio turn-over, all’Olimpico: nemmeno il diffidato di lusso, Andrea Belotti, sarà escluso dalla formazione titolare. “Saprà gestirsi”, ha sostenuto il suo allenatore.

Tornano Verdi e Singo dall’inizio: la probabile formazione

Il Gallo farà coppia, in attacco, con uno tra Sanabria e Zaza. E stavolta è il lucano ad essere favorito. Entrambe le spalle non stanno facendo bene, va sottolineato questo, ma la logica dell’alternanza dovrebbe premiare l’11, visto che il paraguaiano è partito dal primo minuto a La Spezia. In mezzo al campo, invece, torneranno Verdi e Singo, salvo sorprese dell’ultimo minuto. Rincon farà la mezzala destra (Lukic è pronto a subentrare, anche lui da diffidato), mentre tra Mandragora e Baselli resiste un ballottaggio: il 38, comunque, resta in vantaggio. A sinistra, Nicola valuterà fino all’ultimo le condizioni di Ansaldi, che è tra i più in forma ma anche tra quelli che hanno speso di più: è difficile, in ogni caso, che il 15 venga soppiantato da Rodriguez. Dietro, invece, nessun dubbio: davanti a Sirigu ci saranno Izzo, Nkoulou e Bremer.

Probabile formazione Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Zaza, Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Ujkani, Buongiorno, Lyanco, Rodriguez, Vojvoda, Baselli, Linetty, Lukic, Bonazzoli, Sanabria. Allenatore. Nicola

Indisponibili: Gojak, Murru