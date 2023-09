Ecco dove vedere Lazio-Torino in TV e streaming: il calcio d’inizio è in programma il 27 settembre alle ore 20:45

Nemmeno il tempo di metabolizzare il pareggio contro la Roma, che si torna in campo per il turno infrasettimanale, valido per la 6^ giornata di Serie A. Dopo 5 partite, i granata hanno raccolto 8 punti e adesso se la vedranno con la Lazio di Maurizio Sarri. Calcio d’inizio in programma mercoledì 27 settembre, alle ore 20:45, allo Stadio Olimpico di Roma. Il match sarà visibile su DAZN, la piattaforma digitale che ha acquisito i diritti televisivi per il triennio in corso e su Sky. È possibile scaricare DAZN sui dispositivi mobili e computer oltre ad Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX.