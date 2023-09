La probabile formazione del Torino per la sfida contro la Lazio di Sarri: ballottaggio Karamoh-Radonjic al fianco di Vlasic

Si torna subito in campo dopo il pareggio contro la Roma. La sesta giornata di Serie A corrisponde con il turno infrasettimanale. Lazio-Torino è in programma domani sera, alle ore 20.45, allo Stadio Olimpico di Roma. Maurizio Sarri ha tutti i suoi giocatori a disposizione, mentre Juric dovrà fare a meno di Popa, Djidji, Zima e Vojvoda. Ci sono dei dubbi per l’allenatore croato, visto l’impegno ravvicinato. Di seguito le probabili scelte di Ivan Juric.

Torino: torna Vlasic sulla trequarti

Torino che scenderà in campo con il solito 3-4-2-1. In porta ovviamente c’è Vanja Milinkovic-Savic. Difesa a tre confermata formata da Schuurs, Buongiorno e Rodriguez. Sulle fasce Bellanova a destra e Lazaro a sinistra, con Soppy pronto ad entrare. In mezzo al campo, al fianco di Ilic, Tameze è favorito su Ricci. Quest’ultimo, a causa di un piccolo affaticamento muscolare, per precauzione non ha giocato contro la Roma. Sta comunque bene ed è a disposizione. Sulla trequarti a destra c’è Vlasic, mentre sulla sinistra è ballottaggio tra Karamoh e Radonjic, con il primo in vantaggio. Davanti la sola punta è Duvan Zapata, pronto a fare la staffetta con Sanabria.

La probabile formazione del Torino

Ecco il possibile undici di Juric per la sfida alla Lazio:

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic, Karamoh; Zapata. A disp. Gemello, Brezzo, Soppy, Sazonov, N’Guessan, Tameze, Linetty, Gineitis, Radonjic, Seck, Sanabria, Pellegri. All. Juric.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Popa, Vojvoda, Zima, Djidji