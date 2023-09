La probabile formazione della Lazio per la partita contro il Torino: Luis Alberto e Kamada in mezzo al campo

Dopo il pareggio per 1-1 contro la Roma, il Torino nel turno infrasettimanale di Serie A affronterà la Lazio di Maurizio Sarri. Calcio d’inizio in programma stasera, alle ore 20:45, allo Stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti hanno raccolto solo 4 punti nelle prime 5 partite e stanno attraversando un periodo di crisi, motivo per cui la formazione capitolina è partita in anticipo per il ritiro. Nonostante la partenza con il freno a mano tirato, si tratta comunque di una gara complicata per i granata. Sarri ha la rosa completa a disposizione: nessuno squalificato e nessun indisponibile. Di seguito le probabili scelte del tecnico.

Lazio: in mezzo al campo Luis Alberto e Kamada

Lazio che scenderà in campo con il consueto 4-3-3. In porta confermato Provedel. Difesa a quattro formata da Marusic, Casale, Patric e Pellegrini. In mezzo al campo Vecino è in vantaggio su Cataldi, affiancato da Kamada e Luis Alberto. In attacco tridente formato da Felipe Anderson, Immobile e Pedro (in vantaggio su Zaccagni, che dovrebbe essere escluso dall’undici iniziale).

La probabile formazione della Lazio

Ecco il possibile undici di Sarri per la sfida al Torino:

Probabile formazione Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Pellegrini; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp. Sepe, Lazzari, Gila, Basic, Romagnoli, Hysaj, Bertini, Rovella, Cataldi, Guendouzi, Castellanos, Isaksen, Zaccagni. All. Sarri.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno