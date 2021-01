Leao: “Oggi abbiamo dato la risposta giusta”

Le dichiarazioni di Rafael Leao, autore del primo gol del Milan, dopo la vittoria dei rossoneri contro il Torino

Leao commenta così il ritorno alla vittoria del Milan contro il Toro, dopo la confitta contro la Juve della scorsa giornata: “La sconfitta con la Juve? Abbiamo perso contro un’avversario che aveva qualità, ma in questo momento era importante ritornare a vincere, rimanere primi. Era una partita importante per noi per restare primi e abbiamo dato la risposta giusta. Ci sono partite che vanno bene, altre meno. Oggi ho aiutato la mia squadra a vincere con il gol. L’importante è che oggi abbiamo vinto e portato a casa punti. La posizione da prima punta? Mi piace, sono più vicino alla porta per fare gol. In una posizione diversa cerco più l’uno contro uno e l’assist per i compagni. L’importante è dare il massimo per la squadra. Cerco sempre di aiutare la mia squadra, non importa in che ruolo gioco. Il messaggio del Milan? Serve la nostra mentalità per portare a casa i punti e restare primi in classifica. La vittoria di oggi? Noi abbiamo fatto il nostro, abbiamo vinto e non pensiamo agli altri.“.