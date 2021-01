Le pagelle di Milan-Torino: stecca Belotti, Gojak è un fantasma

Singo regge bene il confronto sulla fascia con Theo Hernandez, per Rincon un giallo pesante: le pagelle di Milan-Torino

SIRIGU 6: non può nulla sul gol di Leao e nemmeno sul rigore di Kessié. A fine primo tempo è invece bravo a tenere in partita il suo Torino disinnescando la conclusione di Kessié, che si era presentato a tu per tu con lui.

IZZO 6: a inizio partita è bravo, con un intervento in spaccata, ad anticipare Hauge che, sul cross di Calabria, avrebbe dovuto solamente spingere in rete il pallone. Nella ripresa viene richiamato in panchina quando Giampaolo decide di passare al 4-3-1-2. Prestazione sufficiente la sua. (st 19′ ZAZA 6: ha voglia di mettersi in mostra e si vede appena entra, quando per poco non riesce a rubare il pallone a Donnarumma).

LYANCO 5,5: cinquantesima partita in serie A per il difensore brasiliano che non parte bene: è lui a perdere la marcature di Leao in occasione del gol del portoghese. Cresce nella ripresa.

BREMER 5,5: dei tre centrali schierati quest’oggi da Giampaolo è quello che convince di meno. Dalla sua parte il Milan riesce a passare in un paio di occasioni con troppa facilità.

