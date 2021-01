Pioli: “Primo tempo di grandissimo livello”

Le dichiarazioni del tecnico Stefano Pioli dopo Milan-Torino, terminata con una vittoria a favore dei rossoneri

Al termine di Milan-Torino, Stefano Pioli commenta così il 2-0 dei rossoneri, partendo dalla prestazione di Leao: “Rafa è un attaccante. Può giocare da prima, seconda punta. L’importante è che giochi con l’intensità delle ultime partite. A me sta piacendo molto. ntinuità.É stato dentro la partita con co un ragazzo di 21 anni, è normale che ci siano delle situazioni. Leao èstato preso a suo tempo per giocare da seconda punta, ma adesso sta diventando un giocatore completo. Abbiamo possibilità e situazioni diverse. Brahim Diaz ci sta dando tante soluzioni, ma possiamo cambiare gioco, cambiare pelle. Non sono stato sorpresodella reazione dei miei dopo la Juve, mi aspettavo una risposta del genere. La mia è una squadra forte.

Pioli: “Kessie valore aggiunto”

Poi sulla partita: “Abbiamo giocato un primo tempo di grandissimo livello, abbiamo sofferto poi un po’. Ma era contro una squadra fisica, in salute ocme il Torino. Infortuni? Non sappiamo ancora niente. Mi dispiace aver perso Leao per la prossima partita. Non penso fosse da ammonizione.Noi dobbiamo continuare a giocare e lavorare così. Di volta in volta troveremo avversari difficili. Kessie? É un valore aggiunto. è un giocatore completo che fa tutte le fasi bene. Ci dà fisicità, duelli, contrasti ed è importante a livello offensivo. La crescita è continua e netta, è un punto di forza per la squadra e si sente. É il primo ad aiutare e sono comportamenti importanti in campo. Sono elementi importanti per una squadra giovane come la nostra. Lui sta facendo un grande lavoro“.

“Ibrahimovic sapeva di poter giocare uno spezzone”

Roma o Inter? Domani mattina ci alleniamo e guardiamo le partite. Mi piace vedere quelle belle, ma non per la classifica. Non è il momento di guardarla. Dobbiamo essere soddisfatti per ciò che stiamo facendo. Dobbiamo pensare alle partite. Tra 3 giorni torniamo di nuovo in campo contro il Torino e dobbiamo essere pronti. Ibrahimovic? Tutta la settimana abbiamo seguito un programma chiaro per lui, che ha sposato a pieno le decisioni dello staff. Ieri sapeva che superando l’ultimo provino, avrebbe avuto uno spezzone di partita. Adesso dobbiamo capire per martedì come fare, sepotrà giocare. Zlatan è troppo forte ed è di grande aiuto e grande stimolo per tutti. Contenti tutti che sia tornato ed ora speriamo di recuperarlo il più in fretta possibile e al meglio”.