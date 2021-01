Primo tempo / Milan-Torino 2-0: dopo 45' decidono Leao e Kessie - Toro.it

Sintesi e commento di Milan-Torino, diciassettesima partita del campionato di Serie A dei granata: nei primi 45′ in gol Leao e Kessie

Due cambi rispetto alla formazione mercoledì ha pareggiato col Verona. Giampaolo schiera Rodriguez e non Murru sulla sinistra e rinuncia per la prima volta a Linetty: al suo posto c’è Gojak. Parte decisamente il Milan a San Siro: dopo tre minuti primo brivido, perché Sirigu nel tentativo di rilanciare il pallone colpisce Castillejo. Il portiere si fa però trovare pronto su un paio di conclusioni di Hernandez. Dalle parti di Donnarumma i granata faticano a farsi vedere: è sempre la squadra di Pioli ad avere il pallino del gioco: al 18′ insidioso cross basso di Calabria verso il secondo palo, ci pensa Izzo a mettere in angolo dopo che la palla aveva scavalcato anche Sirigu. Il vantaggio rossonero si concretizza al 26′: Theo Hernandez sulla trequarti va via a Singo, pallone per Diaz che di prima serve Leao, il quale deposita alle spalle di Sirigu. Un vantaggio meritato per la squadra di Pioli: a mancare è una veemente reazione del Toro e così alla mezz’ora il Milan raddoppia. Belotti in area stende Diaz e Maresca va a rivederla al Var, concedendo il rigore che Kessie trasforma. Trema la traversa sulla punizione di Rodriguez, in una delle rare occasioni in cui il Toro si affaccia nell’area avversaria. Nel recupero del primo tempo, Sirigu tiene in partita il Toro con un miracolo sulla conclusione ravvicinata di Kessie.