LIVE Milan-Torino: formazioni UFFICIALI e prepartita in diretta - Toro.it

Milan-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Milan-Torino è il terzo e ultimo anticipo del sabato della 17a giornata del campionato di serie A 2020/2021. La squadra granata è in striscia positiva da quattro partite (tre pareggi e una vittoria) e vuole continuare su questa strada per allontanarsi dalla zona retrocessione, i rossoneri invece sono reduci dalla sconfitta casalinga contro la Juventus (primo ko in questo campionato che non gli ha fatto comunque perdere la vetta della classifica). Il calcio d’inizio della partita di San Siro è fissato alle 20.45: segui Milan-Torino, in diretta, con noi su Toro.it.

Milan-Torino: il prepartita in diretta

Ore 19.30 Le due squadre sono arrivate allo stadio San Siro di Milano. Ora si attende che vengano comunicate le formazioni ufficiali della partite scelte dai due allenatore.

Ore 18.30 Serata fredda a Milano dove, fra poco più di due ore, si giocherà la partita tra il Milan e il Torino. Una partita dal sapore particolare per Marco Giampaolo: è la prima volta, infatti, che l’allenatore affronta da avversario la squadra rossonero dopo l’esonero della scorsa stagione. Il tecnico granata ha a disposizione tutti i suoi giocatori (è tornato tra i convocati anche Zaza), Stefano Pioli ha invece qualche problema di formazione in più: ha sì recuperato giocatori importanti come Ibrahimovic e Chalanoglu (tornati a sorpresa tra i convocati), ma deve fare a meno, fra gli altri, di Rebic, Bennacer, Krunic e Saelemekers.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjær, Romagnoli, Hernández; Tonali, Kessie; Castillejo, Díaz, Hauge; Leão. A disp. Donnarumma A., Tătăruşanu; Conti, Dalot, Duarte, Kalulu, Musacchio; Çalhanoğlu, Frigerio; Colombo, Ibrahimović, Maldini. All. Pioli.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukić, Rincón, Gojak, Rodríguez; Verdi, Belotti. A disp. Milinković-Savić, Rosati; Ansaldi, Buongiorno, Murru, Nkoulou, Vojvoda; Baselli, Linetty, Segre; Bonazzoli, Zaza. All. Giampaolo.

Milan-Torino: dove vederla in TV e in streaming

La partita Milan-Torino, in diretta streaming, è trasmessa da DAZN (la partita può essere seguita dagli abbonati su computer o tablet, smartphone e smart TV attraverso l’apposita app). Il match è trasmesso anche in diretta TV sul canale Sky Dazn1 (canale 209). Su Toro.it la diretta web del match.

Milan-Torino: le probabili formazioni

