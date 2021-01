Rincon: “Non possiamo permetterci un primo tempo del genere”

Le dichiarazioni di Tomas Rincon dopo Milan-Torino, sfida terminata 2-0 a favore dei rossoneri grazie a Leao e Kessié

Rincon ha commentato così la cocnfitta rimediata dal Toro contro il Milan per 2-0: “Non possiamo permetterci di fare un primo tempo del genere se vogliamo tirarci fuori da questo momento che stiamo attraversando. La squadra sta avendo una crescita netta dal punto di vista della compattezza. Nel primo tempodovevamo fare molto di più ma capisco che le energie potevano non essere le stesse della partita precedente, essendo la terza partita in sei giorni, ma non è una scusa. Potevamo e dovevamo essere più attivi mentalmente, cercare con personalità le giocate e anche cercare di più il pressing.“.