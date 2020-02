Lecce, anche Liverani in emergenza. Davanti Falco con Lapadula - Toro.it

La probabile formazione del Lecce contro il Torino / Fabio Liverani fa i conti con le assenze: Petriccione e Babacar recuperati in extremis

Torino piange, Lecce non ride. Anche Fabio Liverani, come Mazzarri, fa i conti con l’emergenza in vista della sfida contro i granata (oggi, ore 18). Il tecnico dovrà fare a meno di Dell’Orco, Farias, Gabriel e Tachtsidis e ha recuperato solo per la panchina Petriccione e Babacar, convocati ma non al meglio. Poi ci sono i nuovi, “arrivati discretamente a livello fisico ma con ottimo entusiasmo”, a sentire il mister giallorosso. Barak è il più avanti e potrebbe giocare dal primo minuto nel 4-3-1-2 dei padroni di casa, affiancato da Deiola e Majer.

Liverani con Falco e Lapadula in attacco

Saponara, invece, partirà dalla panchina. Sulla trequarti agirà Mancosu alle spalle del duo Falco-Lapadula, con Babacar pronto eventualmente a rendersi utile a partita in corso.

In difesa, invece, l’unico vero ballotaggio: Donati e Rispoli si giocano un posto sulla fascia destra, con il primo leggermente favorito. In mezzo agirà l’ex Rossettini in coppia con Lucioni, mentre Calderoni sarà il terzino sinistro. Tutti, davanti a Vigorito. Portiere di scorta, ma non meno affidabile: con lui il Lecce ha conquistato la promozione in quella Serie A che ora vuole mantenere con le unghie e con i denti.

Lecce-Torino: la probabile formazione dei salentini

Probabile formazione Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Donati, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Barak, Deiola, Majer; Mancosu; Falco, Lapadula. A disp. Chironi, Vera, Rispoli, Paz, Dubickas, Maselli, Shakhov, Petriccione, Saponara, Babacar, Oltremarini, Rimoli. All. Liverani

Squalificato: Dell’Orco

Indisponibili: Farias, Gabriel, Meccariello, Tachtsidis