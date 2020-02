Liverani: "Torino squadra viva. Gli acquisti? Danno entusiasmo" - Toro.it

Liverani ha parlato alla vigilia di Lecce-Torino, partita della 22^ giornata di Serie A: “I granata? Ho visto una squadra cattiva e in palla”

Fabio Liverani, tecnico dei salentini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Torino, partendo con un commento al mercato di gennaio: “Abbiamo cercato di occupare le caselle mancanti, volevamo fare qualcosina in più però non ci siamo riusciti. Chiudiamo con 20 giocatori di movimento definitivi. La preoccupazione è che se ne perdiamo tre o quattro saremmo in difficoltà. Speriamo che nel girone di ritorno cambi il trend degli infortunati. La partita di andata contro il Torino è troppo lontana, siamo cambiati sia noi che loro. È inutile fare paragoni. Ma vogliamo fare risultato”.

Liverani prima di Lecce-Torino

Ancora Liverani, sui nuovi arrivi: “I nuovi arrivati, compreso Paz, sono arrivati discretamente a livello fisico e con un ottimo livello di entusiasmo. Per il credo calcistico ci vorrà più tempo, ci arriveranno. Barak ha sempre giocato in un centrocampo a tre e Saponara ha nel trequarti il suo ruolo naturale. Sicuramente il livello della squadra è aumentato”.

E sul Toro: “Ho visto il Torino in Coppa Italia e mi è sembrata una squadra viva, il risultato contro l’Atalanta ha ingigantito la sconfitta. Non ho visto una squadra reduce da più sconfitte consecutive, ma una squadra cattiva e in palla”.