Nel prepartita di Lazio-Torino, all’ingresso all’Olimpico, Karol Linetty ha rilasciato un’intervista a DAZN

Manca poco a Lazio-Torino, con le squadre che sono già arrivate allo Stadio Olimpico. Proprio nell’ingresso allo stadio, Karol Linetty è stato intervistato sulla partita, dichiarando: “Stiamo bene, siamo arrabbiati dopo il pareggio contro la Salernitana perché meritavamo i 3 punti. Siamo venuti qua carichi per vincere. Loro forti in mezzo al campo? Abbiamo preparato bene la partita non solo a centrocampo ma in tutti i reparti, siamo pronti e faremo tutto per vincere“.