Lazio-Torino, diretta della partita di Serie A 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Si gioca la 31a giornata del campionato di Serie A 2022/2023 e allo stadio Olimpico di Roma va in scena Lazio-Torino. La squadra di Maurizio Sarri vive un ottimo momento di forma e occupa il secondo posto in classifica, quella di Ivan Juric ha invece raccolto appena 2 punti nelle ultime quattro gare ed è scivolata all’undicesimo posto in classifica e non vince dalla gara in casa del Lecce (0-2 il finale). Il calcio d’inizio della partita è alle ore 18: segui Lazio-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Lazio-Torino: il prepartita

Ore 15.45 Mancano ancora più di due ore al calcio d’inizio di Lazio-Torino. Tra i protagonisti della partita, a sorpresa, c’è Ciro Immobile che, una settimana fa, era stato coinvolto in un incidente stradale con un tram a Roma. Juric invece ha recuperato Samuele Ricci, che era uscito contro la Salernitana per un fastidio al polpaccio che fortunatamente non si è rivelato essere grave, ma non può ancora contare su Ola Aina, David Zima e Ronaldo Vieira. Assente anche Pietro Pellegri che è stato prestato alla Primavera di Giuseppe Scurto per la partita contro il Lecce.

Lazio-Torino: le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic S., Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. A disp. Maximiano, Adamonis, Lazzari, Patric, Pellegrini, Marcos Antonio, Gila, Radu, Fares, Basic, Romero, Immobile, Cancellieri. All. Sarri.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. A disp. Gemello, Fiorenza, Gravillon, Vojvoda, Lazaro, Gineitis, Linetty, Adopo, Vlasic, Karamoh, Seck. All. Juric.

Dove vedere Lazio-Torino in streaming e in TV

La partita Lazio-Torino in tv e streaming sarà trasmessa da Dazn, la piattaforma che detiene i diritti del campionato di Serie A per il triennio 2021-2024.

Lazio-Torino: le formazioni ufficiali

Lazio-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 18.00