Longo: "Sconfitta che fa male, regalati due gol evitabili" - Toro.it

Le parole dell’allenatore granata Moreno Longo al termine della partita persa dal suo Torino 3-1 a San Siro contro l’Inter

Al termine di Inter-Torino, il tecnico granata Moreno Longo commenta così la partita perso la squadra granata. “E’ una sconfitta che fa male perché c’erano i presupposti per fare un altro tipo di gara. Aver dato all’Inter la possibilità di fare in poco tempo due gol evitabili, in due momenti in cui la nostra concentrazione non è massima, hanno cambiato la partita facendocela perdere. Noi siamo una squadra che deve lottare su tutti i campi per raggiungere i punti che servono per la salvezza. Sapevamo di venire qui per lottare e conquistare punti ma l’Inter è stata più brava di noi”.

Longo: “Belotti ha qualità straordinarie”

Longo ha poi parlato di quello che deve migliorare il Torino: “Questa è una squadra che deve migliorare su tanti aspetti, altrimenti non si troverebbe in questa situazione di classifica. Per tutto il primo tempo siamo riusciti a mantenere alta l’attenzione, all’intervallo ci eravamo detto che avremmo dovuto partire forte. Poi quando concedi con errori evitabili all’Inter di fare gol vieni penalizzato. Per fare punti a San Siro contro l’Inter devi essere perfetto in fase difensiva. Il problema di questo format è che non c’è tempo di allenarsi molto, la concentrazione e l’attenzione devono restare alte”.

Poi sul momento del Torino: “L’Inter era molto aggressiva e non ci permetteva di ripartire. Noi siamo una squadra fisica, nelle ultime gare siamo migliorati molto. Anche oggi abbiamo avuto 4 o 5 occasioni, per il nostro momento e la nostra dimensione è importante. La squadra sta creando, deve però trovare l’equilibrio tra la fase offensiva e quella difensiva”.

Longo ha anche parlato di Belotti: “Belotti ha qualità straordinarie, è un attaccante davvero completo. Protegge la palla, attacca la profondità, è bravo di testa, sa calciare con tutti i due piedi. Noi cerchiamo di farlo giocare dove si esprime al meglio, vogliamo metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio”.

Infine sugli stadi che potrebbero riaprire ai tifosi: “Se riaprissero gli stadi ai tifosi per noi sarebbe molto importante. Il calcio è di tifosi, ha bisogno del pubblico. Una tifoseria come la nostra che sa trascinarti e sa essere l’uomo in più può sicuramente aiutarci”.