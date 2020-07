Le pagelle di Inter-Torino: la difesa balla, Belotti illude, Millico mostra i suoi numeri

Per il Gallo il gol dell’1-0 e anche una traversa, dietro Izzo delude, quando entra Millico fa meglio dei suoi compagni: le pagelle di Inter-Torino

SIRIGU 6: urla e si sbraccia per sgridare i suoi ed evitare cali di tensione. Evitabili, non da lui ma dai compagni, tutti e tre i gol subiti dai granata, l’ultimo deviato anche da Bremer che lo manda fuori tempo. Rischia grosso in occasione di un rinvio che per poco non lo sorprende.

IZZO 5: sul terzo gol, pietra tombale del match, un suo errore lancia l’Inter. Fino a quel momento non aveva comunque brillato, al contrario: se questa doveva essere una vetrina di mercato, dovrà riprovarci con maggiore convinzione.

NKOULOU 5.5: la difesa regge finché può, ma dopo il pari nerazzurro qualcosa si rompe e salta qualche meccanismo. E il pacchetto arretrato da lui guidato va

BREMER 5.5: conferma il calo (fisico?) che già aveva reso la sua ultima prestazione, quella contro il Brescia, meno di livello rispetto alle uscite precedenti in cui al contrario aveva sempre convinto.