Millico: "Questa è una maglia che pesa, ma voglio dimostrare di essere da Toro" - Toro.it

Al termine di Inter-Torino 3-1 anche Vincenzo Millico ha parlato ai microfoni di Sky: “Devo dimostrare di poter stare in questa squadra”

Uno dei più positivi nel Torino in questo secondo tempo è stato certamente Vincenzo Millico. L’attaccante granata, entrato nel secondo tempo, ha avuto un buon impatto sulla partita e ha così commentato la sua prestazione ai microfoni di Sky: “Questa maglia pesa, il mister ce lo ricorda sempre. So che spesso mi capita di entrare in un risultato non favorevole ma io devo farmi trovare pronto, dimostrare che posso stare in questa squadra”.

Millico: “Sono contento di essere rimasto al Toro”

Millico ha poi parlato del fatto che in estate è stato vicino al passaggio al Chievo Verona in prestito: “In estate sono stato vicino al prestito al Chievo, poi l’affare è saltato. Sono contento di essere rimasto al Toro, con il mister Mazzarri prima e mister Longo poi sono riuscito a fare diverse presenze”.

Infine, l’attaccante ha parlato di Belotti: “Belotti è il capitano, è il giocatore offensivo con più carisma, ci parla tantissimo a noi giovani. Anche fuori dal campo mi parla molto, è una persone deliziosa che mi aiuta molto e mi capisce pienamente”.