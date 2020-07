Longo: "Il Toro ha giocato con personalità. Nkoulou? Era stanco" - Toro.it

Juventus-Torino, le dichiarazioni di Moreno Longo dopo il derby dell’Allianz Stadium vinto dalla squadra bianconera

L’allenatore del Torino, Moreno Longo, interviene ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 4-1 del suo Torino nel derby contro la Juventus. Ecco le parole del tecnico: “E’ stata una partita nella quale abbiamo giocato a viso aperto. La Juventus può farti male in ogni momento, ma il risultato è pesante e ci crea del rammarico. Il vantaggio è arrivato con due leggerezze nostre, ma abbiamo avuto la forza di continuare a giocare, proponendo. La punizione di Ronaldo ha decretato la fine del match. Aver calciato 17 volte in porta qui allo Stadium ci dà fiducia. Anche nel primo tempo uscivamo dal basso con ottime letture, abbiamo trovato Berenguer più volte tra le linee: poi ci è mancata l’ultima scelta. La squadra ha giocato con ottima personalità e ha messo in difficoltà la Juve, che è abituata a condurre il gioco ma oggi spesso lo ha fatto il Torino”.

Dopo Juventus-Torino 4-1: le parole

“C’è un po’ di amaro in bocca. Il modulo lo stiamo utilizzando anche per l’assenza di Zaza: il suo infortunio ci ha costretti a giocare in un altro modo”.

Sulla fase difensiva: “E’ un aspetto che dobbiamo migliorare, rispetto all’anno scorso siamo fragili. Ci sono diverse componenti, tra cui anche quelle psicologiche: passare dall’Europa alla lotta salvezza pesa sui calciatori. Non recuperare energie mentali fa sì che ci siano molti errori grossolani, dettati anche dalla fatica. I due gol presi oggi: un uomo dentro l’area non può girarsi con quella facilità. Ci vuole più cattiveria nell’atteggiamento”.

Longo in conferenza stampa dopo il derby

Longo ha proseguito poi in conferenza stampa: “Nkoulou? Questo format di partite è particolare si giocano partite ogni tre giorni, Nicolas era stanco, aveva bisogno di recuperare, per questo non ha giocato”.

“Verdi sta recuperando da un infortunio, non avendo i 90 minuti nelle gambe lo abbiamo tolto nell’ultimo quarto d’ora perché non ricadesse in altri infortuni”.

“Ansaldi sta sempre meglio, sta lavorando tra scampoli di partita e allenamenti. Ci aspettiamo di potere vedere dal primo minuto il prima possibile”.