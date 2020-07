Brescia, Lopez non fa turnover. Donnarumma guida l'attacco - Toro.it

La probabile formazione del Brescia contro il Torino: Lopez va verso la conferma dell’undici che ha battuto il Verona. Ballottaggio sulla trequarti

Il penultimo posto in classifica non inganni. E nemmeno il k.o. di una settimana fa (per 6-0) contro l’Inter. Il Brescia di Diego Lopez è vivo, e a Torino arriva per giocarsi forse l’ultima speranza di rientrare nel manipolo di squadre che fino all’ultimo lotteranno per la salvezza. Il quartultimo posto del Genoa è distante sei punti, sì, ma la vittoria contro il Verona ha dato fiducia. Anche per questo, il tecnico uruguagio non farà scelte troppo diverse rispetto a quelle di domenica scorsa. E nella formazione anti-Toro pioveranno le conferme.

Chancellor verso la panchina, confermato Papetti

A partire dalla difesa. Chancellor – obiettivo di mercato di Cairo e Vagnati -ha recuperato ma per la panchina, in mezzo andranno Mateju e il giovane (goleador) Papetti. Sugli esterni della retroguardia a quattro è certo di un posto Sabelli, mentre Martella se la gioca con Semprini.

In mediana, i favoriti sono quelli che ultimamente hanno trovato maggiore spazio. Con buona pace del turn-over, che verrà riservato a sfide meno cruciali di questa. Dentro Bjarnason, Tonali e Dessena, con Spalek ancora favorito per un posto sulla trequarti nel 4-3-1-2. L’incognita è Zmrhal: il ceco si giocherà fino all’ultimo un posto tra i titolari, lo contende a uno dei centrali e al 7. Per il momento, però, parte dietro nelle gerarchie di Lopez.

Torino-Brescia, la probabile formazione di Lopez

E davanti? Nessun dubbio. Il Brescia punterà sul tandem della promozione: Torregrossa al fianco di Donnarumma. Ventuno lettere di cognomi per sfidare il Torino. E accarezzare il sogno salvezza.

Probabile formazione Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Martella; Bjarnason, Tonali, Dessena; Spalek; Torregrossa, Donnarumma. A disposizione. Andrenacci, Gastaldello, Chancellor, Semprini, Mangraviti, Ghezzi, Skrabb, Viviani, Zmrhal, Ayé. Allenatore. D. Lopez

Indisponibili: Alfonso, Balotelli, Bisoli, Cistana, Ndoj

