Longo: "Reagire non era facile. Paura? Non ne avevamo" - Toro.it

Le parole in conferenza stampa del tecnico del Torino Moreno Longo dopo l’importante vittoria salvezza in rimonta contro il Brescia per 3-1

E’ un Moreno Longo soddisfatto quello che commenta la vittoria del suo Torino, in rimonta, contro il Brescia dopo la quale il tecnico ha radunato tutta la squadra al centro del campo: “Ci tenevo perchè sapevamo l’importanza di questa partita. Sono partite trappola perchè affronti una squadra che non ha nulla da perdere al contrario tuo che hai tutto da perdere. Ti ritrovi sotto e la strada si può complicare. Reagire non era scontato né facile: la squadra ha saputo farlo con personalità e qualità. Andava rimarcato questo e l’ho fatto. Paura? No. L’1-0 era bugiardo: la squadra stava creando già da subito“. E su Verdi: “Sono contento per lui Questo deve dargli fiducia e autostima perchè il ragazzo ha grandi qualità“

Longo: “Contenti ma la strada è ancora lunga”

Le sfide salvezza però per il Torino non sono ancora finite e Longo lo sa bene: “Siamo consapevoli di aver fatto un passo che andava fatto ma sappiamo che la strada ancora lunga. In queste 7 partite ne avremo altre importanti da dover vincere ma adesso pensiamo all’Inter. Quest’anno fare punti con una big ci manca quindi pensiamo a fare bene questa partita e fare punti“