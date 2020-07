Il Gallo segna il quinto gol in altrettante partite, Ansaldi cambia faccia nella ripresa, Zaza la chiude col gol del 3-1: le pagelle di Torino-Brescia

SIRIGU 6: prima dello scavetto di Torregrossa una parata sullo 0-0. Non deve fare gli straordinari.

LYANCO 6.5: difficile fare peggio del derby, difficile anche ritrovare la concentrazione in così poco tempo. Ce la fa, sgravato dal compito di guidare lui la retroguardia, compito che torna di nuovo a Nkoulou.

NKOULOU 6.5: smaltite le fatiche dopo il turno di riposo, si ritrova suo malgrado in ritardo su Torregrossa in quella fortunosa occasione che il Brescia trasforma in gol. Non concede nulla di più.

BREMER 6: meno brillante degli altri due compagni di reparto, in leggera flessione rispetto a partite in cui aveva abituato tutti bene. Però comunque la sufficienza non è in discussione.