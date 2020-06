Longo: “Derby? Giocheremo col coltello tra i denti”

Torino-Lazio, le dichiarazioni di Moreno Longo dopo la sconfitta dei granata contro i biancocelesti per 2-1 dopo il gol del Gallo

Al termine della sfida tra Torino e Lazio, finita per , parla Moreno Longo: “Il confronto il spogliatoio? Non c’è stato. Dopo la partita non è mia abitudine parlare a meno di condizioni particolari. Ci sarà domani mattina con più lucidità. Questo formato nuovo di campionato ci mette di fronte a difficoltà nuove. Le energie fisiche e nervose portano ad un dispendio importante e un recupero difficile. All’interno della stessa partita ci sono più partite su tutti i campi. Noi dovevamo fare la partita. La Lazio era stanca ma anche noi.“.

Longo: “Non dobbiamo farci travolgere da quello che arriva dall’esterno.“

Sulla partita: “Dopo il risultato è più facile giudicare. Oggi una prestazione positiva a livello di dedizione perchè abbiamo dato il 110%. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare Bisogna evitare certe sbavature. Non dobbiamo farci travolgere da quello che arriva dall’esterno. Non è che perchè ci chiamiamo toro dobbiamo guardare tutte le cose negative. Noi cerchiamo la salvezza ed abbiamo bisogno di resilienza, reggere l’urto quando le cose non vanno. Dobbiamo essere capaci e famelici. Il calendario ci vede affrontare le prime 3. Sappiamo a cosa andiamo incontro dobbiamo essere pronti a lottare.“

Longo: “Il derby? Sappiamo quanto vale”

Ci sarà spazio per tutti, giovani compresi. Avevamo Zaza in panchina ma era indisponibile. serviva che facesse gruppo. Abbiamo dato spazio a Vincenzo. Ha grande qualità a livello tecnico. deve essere disponibile anche nella fase di non possesso. Arrivava dal lockdown e arrivava da una condizione fisica peggiore degli altri, ma ora lo stiamo recuperando. Il debry? É una partita che sappiamo quanto vale. Giocheremo col coltello dai denti.”.