Longo: "Obiettivo salvezza. Qualche passo avanti, ma dobbiamo lavorare molto" - Toro.it

La conferenza stampa dell’allenatore del Torino, Moreno Longo, al termine della partita persa a San Siro contro il Milan per 1-0

L’allenatore del Torino, Moreno Longo, commenta così la sconfitta subita dal suo Torino a San Siro contro il Milan (1-0) il risultato finale. “Dal punto di vista dello spirito posso ritenermi soddisfatto perché considerato il nostro stato psicologico è un passo avanti. La squadra anche in vantaggio è stata unita e non ha avuto i cali delle precedenti partita. Dobbiamo migliorare sotto altri aspetti, creare di più. Tabella salvezza? Le tabelle non mi piacciono, siamo consapevoli all’interno della situazione della nostra squadra, che è nella bagarre di squadre che si giocheranno la salvezza, che è diventato il nostro obiettivo. Siamo consapevoli della strada e del percorso che c’è da fare”.

Longo: “Prima la squadra giocava in funzione dell’avversario, ora proviamo a costruire”

“Più allenatore o più psicologo? Le due cose vanno di pari passi. C’è da migliorare sotto tutti gli aspetti, dovremmo lavorare su autostima e fiducia che sono venuti meno. Vedo dei passi avanti e su questo sono fiducioso. Dobbiamo migliorare dal punto di vista della costruzione del gioco, prima la squadra giocava in un altro modo”.

Longo ha poi parlato del modo diverso di affrontare le partite della sua squadra: “Quando si subentra bisogna avere il dono della sintesi per riuscire a mettere nella testa dei giocatori le idee necessarie. La squadra ha sempre giocato in funzione dell’avversaria, ora proviamo a gestire di più la palla e questa è una cosa nuova per la squadra. Dobbiamo migliorare, non siamo stati puliti a livello tecnico: questa è una carenza di questa squadra, stiamo lavorando su questo tasto”.

Poi su Belotti: “Belotti è un calciatore di alto livello, con grandi potenzialità. Sto cercando di fargli capire che un giocatore con le sue qualità deve lavorare più vicino alla porta, senza sprecare troppe energie in altre zone del campo. Stiamo cercando di lavorare di più sui suoi movimenti che devono essere più verso la porta”