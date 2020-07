Lukic, le parole del centrocampista dopo Juventus-Torino 4-1 19-20

Il centrocampista granata Sasa Lukic dopo Juventus-Torino 4-1: “Il gol di Ronaldo ci ha punito. Ora pensiamo alla sfida contro il Brescia”

Tra i giocatori granata è Sasa Lukic a commentare il derby della mole per so dal Torino per 4-1 in casa della Juventus: “Oggi abbiamo regalato quattro gol. Sapevamo che sarebbe stata una sfida difficile contro una grande squadra ed eravamo ben consapevoli dell’importanza di questa partita sia per noi che per i nostri tifosi. Purtroppo però non siamo riusciti portare a casa punti. Ad inizio match abbiamo subìto due gol, poi siamo rientrati in partita sul finire del primo tempo e abbiamo anche avuto le azioni per pareggiarla. Ma il gol di Ronaldo ci ha punito. Questo periodo negativo è solo colpa nostra, di noi calciatori, ma ne usciremo. Pensiamo fin da ora alla sfida di mercoledì contro il Brescia“.