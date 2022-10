Le parole di Sasa Lukic prima del match del Maradona tra il Napoli e il Torino

Così a Dazn Lukic prima della sfida tra Napoli e Torino sui gol subiti dopo l’80’: “Purtroppo prendiamo gol sempre nei minuti finali, dobbiamo gestirli meglio”, ha spiegato il centrocampista. “Per me dobbiamo parlare tra di noi in campo, essere più furbi e dimostrare più carattere. Il mister non c’entra nulla, è una cosa che riguarda noi. Abbiamo parlato tanto di questo e sono sicuro che il problema si risolverà”.