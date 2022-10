Napoli-Torino, diretta della partita dell’8a giornata di Serie A 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Napoli-Torino è la partita che apre l’ottava giornata del campionato di serie A 2022/2023, si gioca allo stadio Diego Armando Maradona. La formazione di casa ha iniziato molto bene la stagione: è prima in classifica, nell’ultima giornata ha battuto 2-1 il Milan a San Siro, e ha iniziato in maniera ottima anche l’avventura in Champions League con due conviventi vittorie contro Liverpool e Glasgow Rangers. Il Torino ha invece avuto un rendimento altalenante per quanto riguarda i risultati ed è reduce da due ko consecutivi contro Inter e Sassuolo, entrambi arrivati nei minuti finali delle partite. Segui Napoli-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Napoli-Torino: il prepartita

Ore 14.15 Inizia il riscaldamento dei portieri delle due squadre. Nel frattempo si stanno riempiendo sempre di più le tribune dello stadio Maradona.

Ore 14.05 Sono state comunicate le formazioni ufficiali delle due squadre, nel Torino si rivede dal primo minuto Miranchuk, Buongiorno preferito a Schuurs

Ore 13.45 I pullman delle due squadre sono arrivati allo stadio Maradona, a breve verranno annunciate le formazioni ufficiali.

Ore 13.00 Mancano circa due ore al calcio d’inizio di Napoli-Torino. Ivan Juric è alla caccia della sua prima vittoria da allenatore contro la formazione partenopea e per cercare di centrare questo obiettivo, e interrompere la striscia negativa del suo Toro, può contare sul recuperato Aleksej Miranchuk. Non hanno invece ancora smaltito i rispettivi infortuni Mergim Vojvoda, Samuele Ricci e Pietro Pellegri. Alla lista degli indisponibili si è poi aggiunto anche Demba Seck, fermatosi a causa della febbre proprio alla viglia della partita. Al suo posto tra i convocati c’è Simone Edera, alla prima convocazione in questa stagione.

Napoli-Torino: le formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disp. Marfella, Sirigu, Ostigard, Olivera, Juan Jesus, Demme, Lozano, Zerbin, Gaetano, Simeone, Zanoli, Elmas. All. Spalletti

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Lukic, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, Schuurs, Zima, Bayeye, Aina, Adopo, Garbett, Ilkhan, Radonjic, Edera, Karamoh. All. Juric.

Dove vedere Napoli-Torino in streaming e in TV

Dove vedere Napoli-Torino in streaming? A trasmettere la partita è Dazn, che detiene i diritti di tutta la serie A per questa stagione ma anche per la prossima.

Napoli-Torino: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 15.00