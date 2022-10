Napoli-Torino, le formazioni ufficiali: partono dalla panchina sia Schuurs che Radonjic. Spalletti si affida a Raspadori in attacco

Il ballottaggio al centro della difesa tra Alessandro Buongiorno e Perr Schuurs l’ha vinto il difensore italiano che Ivan Juric ha deciso di schierare dal primo minuto contro il Napoli. Il numero 4 del Torino se la dovrà vedere contro Giacomo Raspadori, che a sua volta ha vinto il ballottaggio con Giovanni Simeone per il ruolo di punta centrale nella formazione di Luciano Spalletti. Nel Torino l’altra grande novità è Aleksej Miranchuk: come avevamo anticipato, il trequartista russo gioca dal 1′ al posto di Nemanja Radonjic, che è pronto a entrare a partita in corso per dare un aiuto alla squadra con le sue qualità tecniche.

Napoli-Torino: le formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disp. Marfella, Sirigu, Ostigard, Olivera, Juan Jesus, Demme, Lozano, Zerbin, Gaetano, Simeone, Zanoli, Elmas. All. Spalletti

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Lukic, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, Schuurs, Zima, Bayeye, Aina, Adopo, Garbett, Ilkhan, Radonjic, Edera, Karamoh. All. Juric.