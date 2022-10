Juric non recupera i tre infortunati ma ritrova Zima: all’elenco degli assenti granata si aggiunge anche Seck, fermato dall’influenza

Poche ore al match tra Napoli e Torino del Maradona, in programma alle 15. Juric non ha ancora recuperato Vojvoda, Ricci e Pellegri e perde pure Seck per un attacco influenzale. Dall’altra parte Spalletti ritrova Politano, tornato ad allenarsi con il gruppo, mentre è ancora assente Osimhen.

Napoli, i convocati di Spalletti

Spalletti ritrova Politano: ecco l’elenco completo

Portieri: Marfella, Meret, Sirigu.

Difensori: Di Lorenzo, Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrhamani, Zanoli, Zedadka.

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski.

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Politano, Raspadori, Simeone.

Torino, i convocati di Juric

Ecco l’elenco dei 23 convocati di Juric:

Portieri: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic

Difensori: Aina, Bayeye, Rodriguez, Buongiorno, Djidji, Lazaro, Schuurs, Singo, Zima.

Centrocampisti: Adopo, Garbett, Ilkhan, Linetty, Lukic

Attaccanti: Radonjic, Sanabria, Vlasic, Miranchuk, Edera, Karamoh