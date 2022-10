Una doppietta di Anguissa e un gol di Kvaratskhelia indirizzano la partita verso i binari partenopei, poi Sanabria accorcia le distanze

Che contro il Napoli non sarebbe stata una partita semplice lo si sapeva, ma che l’inizio del Torino potesse essere così complicato non ce lo si aspettava. Juric schiera la sua squadra con il classico 3-4-2-1 con Sanabria punta, Miranchuk e Vlasic alle spalle e Buongiorno difensore centrale al posto di Schuurs. Il Napoli risponde con un 4-3-3 con Raspadori punta centrale, Politano e Kvaratskhelia esterni offensivi. Dopo appena 6 minuti i padroni di casa sono già in vantaggio con Anguissa che raccoglie il cross di Mario Rui e di testa batte Milinkovic-Savic. Passano altri sei minuti e il centrocampista camerunese segna anche il 2-0: il camerunese percorre più di metà campo palla al piede indisturbato, arriva davanti a Milinkovic-Savic e lo batte sul suo palo. Il Torino prova ad alzare il baricentro, Vlasic impegna Meret dal limite ma le occasioni principali del Napoli sono del Napoli: Zielinski va due volte al tiro (sul primo è provvidenziale il salvataggio di Lukic che si oppone con la faccia) e Kvaratskhelia segna il 3-0 in contropiede. Quando la partita sembra essere chiuso, al 42′ Sanabria riapre la partita con il gol del 3-1. Al 47′ Ancora il paraguaiano sfiora di testa la rete del 3-2.