L’analisi di Luciano Spalletti dopo la vittoria del Napoli sul Torino al Maradona, nell’anticipo del sabato

Così Spalletti ha analizzato la sfida vinta dal suo Napoli al Maradona: “Noi siamo stati superlativi, in 40 minuti abbiamo fatto bene nella gestione della partita, poi non siamo riusciti a mantenerlo. Loro hanno qualità e sono riusciti a direzionare la partita, hanno fatto uomo contro uomo a tutto campo in maniera incredibile per certi versi. I tre gol vengono per questo modo di giocare. Perl per liberare il calciatore nostro è difficile se fanno questa pressione”. Su Kvaratskhelia: “Avevano i quinti altissimi e accettavano il tre contro tre dietro. Se lo lasci in 60 metri allora vincono loro, Kvara rimaneva aperto largo e lo volevo più in mezzo al campo. Nel secondo tempo lo ha fatto molto meglio”.