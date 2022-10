Vlasic prova a inventare e Sanabria torna finalmente al gol ma non basta a evitare la sconfitta: le pagelle di Napoli-Torino

MILINKOVIC-SAVIC 5: dei tre gol incassati quest’oggi l’unico su cui ha grosse responsabilità è quello del 2-0, quando si fa beffare sul proprio palo da Anguissa. Un episodio decisivo che indirizzo la partita verso i binari azzurri.

DJIDJI 5: alla viglia della partita Juric lo aveva ampiamente elogiato ma il difensore francese quest’oggi fatica, soprattutto nel promo tempo, dove non riesce a contenere le scorribande di Kvaratskhelia.

BUONGIORNO 5: Juric lo preferisce a Schuurs nella formazione titolare per via delle sue qualità atletiche. Il numero 4 del Torino appare però in difficoltà quando il Napoli parte in contropiede e si ritrova spesso a dover rincorrere gli avversari. In occasione del primo gol viene sovrastato di testa da Anguissa.

RODRIGUEZ 5,5: dei tre difensori schierati inizialmente da Juric è il meno peggio, anche se nell’avvio shock di partita neppure lui è esente da colpe. Meglio nella ripresa quando sfiora anche il gol con una conclusione dal limite (st 40′ SCHUURS: sv)

