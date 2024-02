Le parole di Adam Masina del Torino al termine di Sassuolo-Torino, gara valida per la 24^ giornata di Serie A

Adam Masina ha parlato al termine di Sassuolo-Torino a Torino Channel: “Peccato, era la prestazione che avevamo preparato. In questo momento è così, come dimostra l’ultima azione: la palla non entra e piuttosto prende il palo. Guardiamo avanti: siamo una squadra unita e un gruppo molto forte. Cercheremo di recuperare i punti. Mi trovo bene, le idee del mister sono chiare. Mi sto abituando ai carichi di lavoro, per arrivare alla condizione top. Ci vorrà un po’ di tempo, per entrare nei meccanismi della squadra. Sono qui da poco, ma ho già visto quanto i tifosi granata ci spingono dall’inizio alla fine. Sono il nostro 12esimo uomo, lo sono stati anche oggi. Era come giocare in casa, li ringraziamo. Ci vediamo allo stadio, meritiamo i 3 punti. Sono sempre concentrato: la maniera in cui mi alleno, è la stessa in cui gioco. Juric chiede attenzione dall’inizio alla fine. In difesa i risultati si vedono subito, si vedranno anche in attacco. Guardiamo partita per partita. Nella prossima sarà una battaglia e dovremo dimostrare di essere il Toro”.