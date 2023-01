Probabile formazione Torino / Djidji pronto a tornare tra i titolari, scelte obbligate sulle fasce con Singo e Vojvoda

Il 2023 per il Toro non è iniziato come si sperava. I granata, prima contro l’Hellas Verona e poi contro la Salernitana, hanno rimediato solamente un pareggio. Per la squadra di Juric la partita di Coppa Italia contro il Milan a San Siro potrebbe significare una svolta infatti, nel caso in cui Rodriguez e compagni dovessero riuscire a battere i rossoneri e continuare il proprio cammino in questa competizione sarebbe un ottimo passo in avanti nel percorso di crescita che il tecnico croato sta portando avanti dal giorno del suo arrivo nel capoluogo piemontese. Anche in occasione del match contro i rossoneri l’ex tecnico dell’Hellas Verona si affiderà al solito 3-4-2-1, stesso modulo che adotterà Pioli. La sfida tra il Milan e i granata si preannuncia molto combattuta e nessuno dei due tecnici vuole sbagliare le scelte.

Torino: in difesa è ballottaggio tra Rodriguez e Buongiorno

Juric tra i pali schiererà Milinkovic-Savic. In difesa tornerà Djidji dal 1’ minuto. Al centro ci sarà Schuurs mentre, per l’ultimo posto a disposizione nella retroguardia, ci sarà un ballottaggio tra Rodriguez e Buongiorno con il difensore svizzero che è in vantaggio sul compagno 1999. Sulla fascia le scelte sono obbligate dato che Lazaro è Ola Aina sono out. Dunque a destra giocherà Singo, mentre sull’altra fascia agirà Vojvoda. In mezzo al campo si rivedrà Ricci, con Lukic e Linetty che si daranno battaglia per conquistare l’altra maglia da titolare. Mentre alle spalle di Sanabria giocheranno Miranchuk e Vlasic.

La probabile formazione del Torino:

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Djidji, Schuurs, Rodriguez, Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda, Miranchuk, Vlasic, Sanabria A disp. Berisha, Gemello, Zima, Buongiorno, Bayeye, Linetty, Adopo, Gineitis, Radonjic, Seck, Karamoh, Garbett. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Aina, Ilkhan, Pellegri e Lazaro.