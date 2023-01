Così Sanabria ha commentato il ritorno al gol: una rete che non è bastata al Torino per battere la Salernitana

Così Sanabria ha commentato la prestazione personale a Salerno e il pari del Torino: “Ho segnato un gol importante che mi dà fiducia ma dispiace non aver portato a casa i tre punti. Dedico la rete a mia figlia, mi aveva chiesto di esultare come la pantera rosa e l’ho fatto”. Sul match: “Oggi abbiamo costruito tante occasioni per segnare ma non siamo riusciti a fare tanti gol: potevamo andare all’intervallo con più gol di vantaggio. Ci è girata male, ma bisogna lavorare e questa è la strada per crescere”. Sulle scelte dell’allenatore: “Probabilmente il mister pensava ci fossero altri compagni più in forma di me e va bene così. Quando c’è l’occasione voglio approfittarne”. Su Ochoa: “Un grande portiere, ho giocato contro di lui tante volte specie con la Nazionale, conosciamo le sue qualità ed è anche grazie a lui se a fine primo tempo non siamo andati al riposo con più gol”.

“Obiettivo di Juric far giocare bene la squadra”

Il Toro fa fatica a segnare e in generale con Juric le prime punte fanno meno gol: “A noi attaccanti chiedono i gol ma con mister Juric l’obiettivo è far giocare bene la squadra. A volte faccio più un lavoro di sponda, ma comunque devo cercare di segnare di più”.