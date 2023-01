La probabile formazione del Milan: in difesa Pioli dovrebbe affidarsi al terzetto composto da Kalulu, Gabbia e Tomori

Dopo la lunga sosta per i Mondiali in Qatar e per le vacanze di Natale, la Serie A è tornata e poco dopo anche la Coppa Italia ha fatto lo stesso. Tra gli appuntamenti più interessanti di questa competizione c’è senza alcuna ombra di dubbio il match Milan-Torino che si giocherà a San Siro, alla Scala del Calcio. Una sfida che né i rossoneri né la squadra guidata da Ivan Juric vorranno assolutamente sbagliare perché, come è giusto che sia, entrambi i club puntano molto sulla Coppa Italia che è un trofeo davvero importante che non va assolutamente snobbato. I rossoneri, oltre a voler proseguire il loro cammino anche in Coppa e oltre a non voler fare brutte figure di fronte al proprio pubblico, vorranno anche vendicare la sconfitta rimediata contro i granata in campionato a fine ottobre tra le mura dello stadio Olimpico Grande Torino. Dunque per tutti questi motivi Stefano Pioli non potrà assolutamente sbagliare la formazione. L’ex tecnico della Fiorentina è intenzionato a scendere in campo con un 3-4-2-1, con la speranza di riuscire a far male ai granata.

Milan: in mezzo al campo spazio a Tonali e Pobega

In porta ci sarà Tatarusanu. La difesa a tre sarà composta da Kalulu, Gabbia e Tomori dato che Thiaw sarà out in quanto deve scontare ancora un turno di squalifica. Invece a centrocampo troverebbero spazio Saelemaekers a destra e Dest sul versante opposto, mentre in mezzo al campo giocheranno Tonali e Pobega. Tra la trequarti e l’attacco agiranno Adli e Leão. I due dovranno dare una grossa mano a De Ketelaere, che verrà impiegato come falso nueve in modo da permettere a Giroud di rifiatare.

La probabile formazione del Milan

Probabile formazione Milan (3-4-2-1): Tătărușanu; Kalulu, Gabbia, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Pobega, Dest; Adli, R. Leão; De Ketelaere. A disposizione: Mirante, D. Vásquez, Bozzolan, Calabria, Theo Hernández, Bakayoko, Bennacer, Vranckx, Brahim Díaz, Messias, Giroud, Lazetić. Allenatore: Pioli. Squalificato: Thiaw

Indisponibili: Florenzi, Rebic, Origi, Ballo-Touré, Maignan, Krunic, Kjaer e Ibrahimovic.