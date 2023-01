I convocati di Milan-Torino, gara valevole per gli ottavi di Coppa Italia: calcio d’inizio a San Siro alle ore 21

Questa sera alle 21 il Torino di Ivan Juric sfiderà il Milan di Stefano Pioli in Coppa Italia. Per i granata saranno assenti Aina, Ilkhan, Pellegri e Lazaro. Per i rossoneri invece Thiaw, Maignan, Kjaer, Florenzi, Ballo-Touré, Krunic, Rebic, Origi.

Milan-Torino: i convocati di Juric

Ecco l’elenco:

Portieri: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic.

Difensori: Bayeye, Schuurs, Buongiorno, Zima, Rodriguez, Singo, Djidji, Vojvoda, Dembelé

Centrocampisti: Lukic, Adopo, Ricci, Garbett, Linetty, Gineitis

Attaccanti: Karamoh, Sanabria, Vlasic, Seck, Radonjic, Miranchuk.

Milan-Torino: i convocati di Pioli

In attesa di comunicazione