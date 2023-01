Milan-Torino, le formazioni ufficiali: Vojvoda in panchina, Buongiorno fa il centrale di sinistra con lo svizzero avanzato a centrocampo

E’ Ricardo Rodriguez titolare sulla fascia sinistra la mossa a sorpresa di Ivan Juric per la partita contro il Milan. Il difensore svizzera contro la sua ex squadra agirà sulla linea dei centrocampista, in una posizione più avanzata rispetto al solito ma in cui lo abbiamo già visto nel finale di partita contro la Salernitana dopo che Valentino Lazaro è stato costretto a lasciare il campo per infortunio. Il terzetto difensivo sarà invece composto da Koffi Djidji, Perr Schuurs e Alessandro Buongiorno. In attacco confermato Antonio Sanabria con Nikola Vlasic e Aleksej Miranchuk alle sue spalle.

Milan-Torino: le formazioni ufficiali

Milan (3-4-2-1): Tătărușanu; Kalulu, Gabbia, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Pobega, Dest; Adli, R. Leão; De Ketelaere. A disposizione: Mirante, D. Vásquez, Bozzolan, Calabria, Theo Hernández, Bakayoko, Bennacer, Vranckx, Brahim Díaz, Messias, Giroud, Lazetić. Allenatore: Pioli.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic, Ricci, Rodriguez; Miranchuk, Vlasi;, Sanabria A disp. Berisha, Gemello, Zima, Buongiorno, Bayeye, Linetty, Adopo, Gineitis, Radonjic, Seck, Karamoh, Garbett. All. Juric