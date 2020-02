LIVE Milan-Torino: formazioni e prepartita in diretta - Toro.it

Milan-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2019/2020: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

L’esordio non è stato dei migliori, ma a San Siro Moreno Longo va a caccia innanzitutto di una prestazione convincente, dal primo all’ultimo minuto, e poi ovviamente anche di quei punti che potrebbero dare alla squadra morale. Anche perché quelli in palio in questo Milan-Torino sono pesanti per entrambe le squadre. I granata sono chiamati a tenere a debita distanza il Genoa e le altre squadre in lotta per non retrocedere mentre il Milan è reduce – in campionato – da un pesante ko nel derby, perso dopo essere andato in doppio vantaggio. Longo non avrà Izzo, squalificato, Pioli Calhanoglu, in Coppa Italia protagonista. Segui in diretta su Toro.it Milan-Torino.

Milan-Torino: il prepartita

Ore 18.45 Due ore al match che chiuderà la giornata. Intorno a San Siro, teatro della partita (il secondo Milan-Torino nel giro di un mese) ci sono già tanti tifosi rossoneri. Cancelli aperti al Meazza e squadre che arriveranno allo stadio tra le 19 e le 19.15: dopo la ricognizione il ritorno negli spogliatoi, dove le squadre daranno il via al riscaldamento prepartita.

Milan-Torino: probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Milan-Torino:

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Rebic; Ibrahimovic. A disp. Begovic, A. Donnarumma, Gabbia, Musacchio, Laxalt, Brescianini Paquetà, Saelemaekers, Maldini, Leao. All. Pioli.

Torino (3-5-2): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Rincon, Baselli, Ansaldi; Verdi, Belotti. A disp. Rosati, Ujkani, Singo, Djidji, Aina, Meité, Adopo, Berenguer, Edera, Millico, Zaza. All. Longo

Milan-Torino: dove vederla in tv e streaming

Milan-Torino sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202), su Now TV e in streaming grazie a Sky Go. La diretta web sarà invece possibile su Toro.it.

Milan-Torino: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione

Milan-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle 20.45