Le ultime da San Siro: gioca Edera, Verdi va in tribuna

Milan-Torino, le formazioni ufficiali: il numero 24 granata non recupera dall’influenza, al suo posto c’è Edera. Paquetà sostituisce Calhanoglu

Simone Verdi non ce la fa a recuperare dall’influenza e a San Siro non va nemmeno in panchina. Al suo posto, nel 3-4-3 granata Moreno Longo lancia dal primo minuto Simone Edera, all’esordio stagionale da titolare: per l’ex Primavera questa è un’occasione da sfruttare al meglio per ritagliarsi un ruolo da protagonista nel prosieguo del campionato. L’altra novità di formazione, per quel che riguarda il Torino, è il ritorno di Cristian Ansaldi sulla fascia sinistra, a lasciargli il posto è Ola Aina. Il Milan si schiera invece con il solito 4-2-3-1 con Lucas Paquetà che sostituisce l’infortunato Hakan Calhanoglu.

Milan-Torino: le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Paquetà, Rebic; Ibrahimovic. A disposizione: Begovic, Donnarumma A., Bonaventura, Leao, Musacchio, Gabbia, Saelemaekers, Laxalt, Brescianini, Maldini. Allenatore: Pioli.

Torino (3-4-3): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lukic, Ansaldi; Edera, Berenguer; Belotti. A disposizione. Ujkani, Rosati, Baselli, Zaza, Singo, Millico, Meite, Djidji, Aina, Adopo. Allenatore: Longo.