Milan-Torino, la diretta della partita di Serie A 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

L’attesa è finita, si comincia. Una settimana dopo la vittoria in Coppa Italia, si apre il campionato del Torino. I granata fanno visita al Milan di Fonseca, una squadra rivoluzionata in tutti i reparti e ancora in costruzione. C’è tanta voglia di iniziare con il piede giusto, per questo motivo i ragazzi di Vanoli ce la metteranno tutta. Segui Milan-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Milan-Torino: il prepartita

Ore 20.00 Le squadre sono entrate in campo per il riscaldamento. I primi sono stati i portieri.

Ore 19.35 Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Milan e Torino. Nei granata c’è Sanabria al fianco di Zapata.

Ore 19.15 I pullman delle due squadre sono arrivati allo stadio San Siro

Ore 18:45 È tutto pronto per il “primo ballo” di questa Serie A. Lo stadio San Siro è già quasi tutto pieno per dare forza ai propri beniamini, mentre si sono presentati in massa i tifosi del Torino. Le squadre sono arrivate da pochissimo e sono scese in campo per un giro di ricognizione, e la tensione è già tanta.

Milan-Torino: le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Saelemaekers; Bennacer, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Leão; Jović. A disp.: Raveyre, Torriani; Gabbia, Hernández, Pavlović, Terracciano; Musah, Reijnders; Morata, Okafor. All.: Fonseca.

Torino (3-5-2): Milinković-Savić; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Ilić, Lazaro; Sanabria, Zapata. A disp.: Donnarumma, Paleari; Dellavalle, Sazonov; Bianay Balcot, Ciammaglichella, Dembele, Horvath, Tameze; Adams, Karamoh, Njie. All.: Vanoli.

Milan-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 20.45

Dove vedere Milan-Torino in tv e streaming

La partita tra Milan e Torino sarà visibile in diretta sia su DAZN che su Sky Sport. Per quanto riguarda il primo basterà scaricare l’applicazione di DAZN e avere un abbonamento attivo, mentre per Sky servirà accedere tramite decoder.