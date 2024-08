Prima dell’inizio di Milan-Torino, Vanja Milinkovic-Savic è intervento ai microfoni di Sky per presentare la partita

A pochi minuti dall’inizio di Milan-Torino, Vanja Milinkovic-Savic ha presentato così la partita di San Siro ai microfoni di Sky: “Sarà una difesa completamente diversa, non giochiamo più uno contro uno ma a zona. Sarebbe stato meglio esordire nel nostro stadio, ma San Siro è sempre affascinante. Se il mio piede verrà sempre sfruttato come l’anno scorso? Sì, anche se in maniera diversa rispetto all’anno scorso”.

Il portiere ha poi parlato dei buoni numeri dell’anno scorso e dalla fiducia che ha sempre avuto da parte della società: “L’anno scorso la difesa mi ha dato una grossa mano. Io ho sempre avuto la fiducia, mi serve più di tutto quella dei miei compagni di squadra che ho sempre avuto”.