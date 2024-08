Le formazioni ufficiali di Milan-Torino: Vanoli ha confermato la stessa formazione che era scesa in campo contro il Cosenza

Squadra che vince non si cambia: è così che Paolo Vanoli per l’esordio nel nuovo campionato ha scelto la stessa formazione che era scesa in campo una settimana fa contro il Cosenza in Coppa Italia. Spazio quindi ad Antonio Sanabria in attacco al fianco di Duvan Zapata, con il paraguaiano che ha quindi vinto il ballottaggio con Ché Adams. Karol Linetty è stato ancora una volta preferito ad Adrien Tameze in mezzo al campo. Nel Milan parte dalla panchina Morata, è infatti Jovic il centravanti nel 4-2-3-1.

Milan-Torino: le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Saelemaekers; Bennacer, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Leão; Jović. A disp.: Raveyre, Torriani; Gabbia, Hernández, Pavlović, Terracciano; Musah, Reijnders; Morata, Okafor. All.: Fonseca.

Torino (3-5-2): Milinković-Savić; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Ilić, Lazaro; Sanabria, Zapata. A disp.: Donnarumma, Paleari; Dellavalle, Sazonov; Bianay Balcot, Ciammaglichella, Dembele, Horvath, Tameze; Adams, Karamoh, Njie. All.: Vanoli.