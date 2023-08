Milan-Torino, le formazioni ufficiali: torna il serbo sulla trequarti. Formazione invariata negli altri settori di campo

La panchina è diventata un ricordo per Nemanja Radonjic. L’ex Marisglia si è infatti riconquistato il suo posto sulla trequarti in un match importante come quello contro il Milan di Pioli. Juric gli ha rinnovato la fiducia già data in passato e così, assieme a Vlasic, sarà lui a dare sostegno a Sanabria. Nessun cambio rispetto al Cagliari invece per quanto riguarda gli altri settori di campo con Bellanova ancora in campo dal 1′. I rossoneri mantengono l’undici titolare visto contro il Bologna.

Milan-Torino: le formazioni ufficiali

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. A disp. Mirante, Sportiello; Florenzi, Kalulu, Kjær, Pellegrino; Adli, Musah, Pobega, Romero; Chukwueze, Okafor, Colombo. All. Pioli.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. A disp. Gemello, Popa; Bayeye, N’Guessan, Zima; Gineitis, Ilkhan, Lazaro, Linetty, Tameze; Karamoh, Pellegri. All. Juric