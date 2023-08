Le dichiarazioni di Ricardo Rodriguez prima di Milan-Torino, sfida valida per la seconda giornata di Serie A

Manca poco al fishcio d’inizio di Milan-Torino, super sfida valida per la seconda giornata di Serie A. Ricardo Rodriguez presenta così il match: “Noi siamo una squadra molto fastidiosa per tutti. Dobbiamo fare come sempre, fare bene quello che vole il Mister e secondo me possiamo riuscire a fare molto bene“.