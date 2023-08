I convocati di Stefano Pioli e Ivan Juric per Milan-Torino, partita valida per la seconda giornata di Serie A

Si torna in campo, dopo il pareggio della prima giornata contro il Cagliari. Il Torino di Ivan Juric farà visita al Milan, in un San Siro che sarà gremito di tifosi rossoneri. Una sfida apparentemente molto difficile, che i granata possono portare a casa tramite il lavoro di squadra e l’organizzazione imposta dal tecnico, che può fare affidamento sui migliori giocatori presenti in rosa, a eccezione di Djidji e Seck, ancora out. Ecco, infatti, i convocati delle due squadre.

Milan-Torino, i convocati di Juric

Ecco i 23 convocati di Juric:

Portieri: Gemello, Milinkovic-Savic, Popa

Difensori: Bayeye, Buongiorno, N’Guessan, Rodriguez, Schuurs, Zima

Centrocampisti: Bellanova, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Lazaro, Linetty, Ricci, Tameze, Vojvoda,

Attaccanti: Karamoh, Pellegri, Radonjic, Sanabria, Vlasic

Milan-Torino, i convocati di Pioli

In attesa di comunicazione