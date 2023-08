La probabile formazione del Torino di Juric per la sfida contro il Milan di Pioli: l’allenatore conferma quasi in blocco tutti

Match day, per il Torino, che questa sera alle 20:45 sfiderà il Milan di Stefano Pioli a San Siro. Una gara tutt’altro che semplice per la banda di Ivan Juric, che dovrà cercare almeno il pareggio per non rimanere troppo indietro sulle dirette concorrenti, dato il solo punto conquistato alla prima giornata contro il Cagliari. Dall’altra parte, però, i granata avranno di fronte una squadra in fiducia, reduce dall’ottima vittoria a Bologna nell’esordio in campionato ed entusiasmata dal calciomercato in entrata, che ha regalato diversi colpi dopo l’addio di Tonali: su tutti, Pulisic, Loftus-Cheek, Chukwueze e Reijnders.

Torino: non ci saranno Djidji e Seck

Per la sfida contro i rossoneri Ivan Juric dovrà ancora una volta fare a meno di Koffi Djidji e Demba Seck, ai box ormai da diverse settimane. Il difensore non si è ancora ripreso dopo l’intervento all’ernia, mentre per il senegalese la speranza è di vederlo in campo già contro il Genoa, come dichiarato dal tecnico in conferenza stampa alla vigilia. Solito 3-4-2-1, con Milinkovic-Savic chiamato a difendere la porta granata. Davanti a lui il terzetto difensivo titolare, in attesa del ritorno dell’ex Nantes, formato da Buongiorno, Schuurs e l’ex Ricardo Rodriguez. In mediana verranno confermati quasi sicuramente Ilic e Ricci, di cui ha parlato bene l’allenatore, mentre sulle fasce Lazaro insidia Bellanova e Vojvoda, che partono comunque avanti nel ballottaggio. Ci sarà di nuovo Vlasic dal primo minuto, con a fianco a lui probabilmente Radonjic, in vantaggio su Karamoh. In attacco, infine, la spunterà Sanabria.

La probabile formazione del Torino

Il possibile undici scelto da Juric per la gara di San Siro.

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic,Vojvoda; Radonjic; Sanabria. A disp. Gemello, Popa, Zima, N’Guessan, Lazaro, Bayeye, Tameze, Ilkhan, Gineitis, Karamoh, Pellegri. All. Juric.

Indisponibili: Djidji, Seck.